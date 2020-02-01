Кудерчук каже, що не забороняла показ українських фільмів у Запоріжжі

Нова голова Держкіно Марина Кудерчук відкидає обвинувачення у забороні нею показів українських фільмів у комунальному закладі "Кіноконцертний зал імені О. Довженка" у Запоріжжі.

Про це вона розповіла у коментарі Радіо Свобода.

"У кінотеатрі ми організовували покази навіть тих українських фільмів, які не були в широкому прокаті. Наприклад, про жінок АТО. До нас часто зверталися і просили показати авторські українські фільми. При цьому допрем’єрні покази українських фільмів ми могли проводити безкоштовно. Стільки українських фільмів в Запоріжжі, як за останні роки, ніколи не було. Мені за свою роботу не соромно", – розповіла вона.

Окремо Кудерчук стверджує, що не забороняла фільмів "Червоний" та "Таємний щоденник Симона Петлюри".

"Червоний" ми два рази пускали в прокат. А в перший день виходу "Петлюри" фасад кінотеатру облили червоною фарбою. Ми звернулись до Держкіно, поліції та СБУ. Фільму не було тільки того дня – в день показу, але потім був. Були дні, коли у залі сиділа якась бабуся і чотири правоохоронці, які слідкували, щоб не було провокацій. А пізніше ми окремо домовлялися з режисером, щоб показати "Таємний щоденник Симона Петлюри" на одне з державних свят", – сказала вона.

Кудерчук також запевнила, що оприлюднене користувачами соцмереж фото з нині президентом Володимиром Зеленським та акторами студії "Квартал 95" було зроблене у 2018 році під час офіційної презентації кінофільму "Я, ти, він, вона" в комунальному закладі "Кіноконцертний зал імені О. Довженка" у Запоріжжі, і поза тією зустріччю вона з ними не спілкувалась та не зустрічалась.

"Ми організовували презентацію і так, сфотографувалися. На заходах кіно ми спілкуємося з різними людьми, можливо, фотографуємося. Це нормально", – сказала Кудерчук.

За її словами, участь у конкурсі на посаду голови Держікно вона взяла через "бажання долучитися до розвитку українського кіно".

"Я живу тим, що хочу розвивати українське кіно, хочу зробити для нього щось хороше. І зараз мене немає за що критикувати, бо я ще нічого на цій посаді голови Держкіно не зробила. Давайте подивимось на мої результати", – зазначила вона.

Кудерчук визнала, що її досвід в кіноіндустрії є невеликим – усього три роки, – однак наголосила, що він – "досить насичений". "Також не потрібно забувати, що для Держкіно я маю досвід роботи на державній службі і освіту у сфері державного управління. Це все ж таки державне агентство", – зазначила вона.

Серед пріоритетів як голови Держкіно Кудерчук назвала: прозорість державної фінансвої підтримки, розвиток української кіношколи, збільшення кількості показів українських фільмів у кінотеатрах та цікавість глядачів, співпраця у виробництві кіно з іншими країнами, достойне представлення країни на міжнародних кінофестивалях.

Як повідомляв Укрінформ, 2 грудня 2019 року уряд оголосив повторний конкурс на зайняття посади голови Держкіно. За результатами першого конкурсу генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, яка залишалася єдиною кандидаткою на посаду голови Держкіно, не пройшла співбесіду в Національному агентстві України з питань державної служби.

29 січня 2020 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про призначення на посаду голови Державного агентства України з питань кіно Марини Кудерчук.

Попереднім місцем роботи Кудерчук була Запорізька облдержадміністрація, де вона була заступником голови із 7 листопада 2019 року. Із кіноіндустрією Кудерчук пов’язує лише робота заступником директора та директором комунального закладу "Кіноконцертний зал імені О. Довженка" Запорізької міської ради в 2017-2019 роках, Кудерчук також була серед організаторів Запорізького міжнародного кінофестивалю.

29 січня журналістка Христина Бердинських опублікувала у Facebook фото нової очільниці Держкіно Марини Кудерчук в компанії акторів студії "Квартал-95" та Володимира Зеленського.