Нову очільницю Держкіно призначили за результатом конкурсу - Бородянський

Кабмін призначив Марину Кудерчук на посаду голови Держкіно за результатом конкурсу й це призначення не пов’язано з її можливою підтримкою команди Президента.

Про це заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в ефірі програми “Зворотний відлік” на Суспільному мовнику.

“Я не пов’язую підтримку команди Зеленського з тим, що вона (Кудерчук — ред.) стала керівником Держкіно”, - відповів Бородянський, чи правдивою є поширена у соцмережах інформація про те, що нова керівниця Держкіно підтримувала команду чинного Президента і чи пов’язано це з її призначенням на посаду.

Міністр нагадав, що кандидатів на посаду голови Держкіно відбирало Національне агентство з питань державної служби, а вже із поданими йому кандидатами було проведено співбесіди й уряд визначився з переможцем.

“Ми діємо в обмежених ресурсах в обмеженому часі з обмеженою кількістю людей, які подаються на державну службу. Із тих людей, які були подані на державну службу, Кабінет Міністрів призначив Марину керівником служби”, - зауважив урядовець.

Читайте також: Бородянський розповів про свою програму роботи Держкіно

Водночас, говорячи в цілому про конкурси на посади державної служби, Бородянський не виключив зміни підходу до їх проведення.

За його словами, конкурси й критерії оцінювання є загальними, “вони дають дуже дивний результат”.

Читайте також: Уряд призначив голову Держкіно

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 29 січня ухвалив рішення про призначення на посаду голови Державного агентства України з питань кіно Марини Кудерчук.