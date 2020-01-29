Уряд призначив голову Держкіно

Кабінет міністрів ухвалив рішення про призначення на посаду голови Державного агентства України з питань кіно Марини Кудерчук.

Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський повідомив у Тelegram.

“ Уряд призначив головою Держкіно Марину Кудерчук”, - зазначив Бородянський.

Кудерчук раніше обіймала посаду заступника голови Запорізької ОДА з аграрних питань. До того очолювала міський кіноконцертний зал ім. Довженка.

Читайте також: МКМС перегляне пріоритети фінансування Українського інституту книги

Як повідомляв Укрінформ, уряд 2 грудня 2019 р. оголосив повторний конкурс на зайняття посади голови Держкіно. За результатами першого конкурсу, генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, яка залишалась єдиною кандидаткою на посаду голови Держкіно, не пройшла 21 листопада співбесіду в НАДС.

Фото Слави Чиженка, 061.ua