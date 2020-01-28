МКМС перегляне пріоритети фінансування Українського інституту книги

Міністерство культури, молоді та спорту переглядає пріоритети фінансування діяльності Українського інституту книги.

Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський зазначив на своїй сторінці у Facebook.

“Міністерство культури, молоді та спорту переглядає пріоритети фінансування діяльності Українського інституту книги. Бо ми вважаємо, що надметою діяльності УІК має стати запровадження культури читання, як соціальної норми. Зараз, на жаль, українці читають критично мало”, - зазначив він.

Отже, підкреслив Бородянський, гроші платників податків мають йти на конкретні кроки. Зокрема, ефективне представлення України на головних міжнародних книжкових ярмарках та збільшення кількості перекладів українських авторів у світі, створення умов для розширення книжкової пропозиції якісних українських видань.

Кошти також будуть направлені на забезпечення фахового розвитку молодих авторів, а також на запозичення найкращої практики сучасної видавничої справи та залучити найкращих закордонних та українських експертів на створені УІК майданчики обміну досвідом.

“Ми свідомі, що культуру читання треба повертати українцям і починати слід з дитинства. Для цього Міністерство культури молоді і спорту разом з Міносвіти готують спеціальний меморандум. Його результатом має стати аналіз і подальші зміни до шкільної програми. І ми маємо говорити не лише про сам перелік творів, а й про форми осмислення і обговорення текстів вчителів з учнями”, - підкреслив міністр

Він розраховує на те, що українські книги читатимуть якомога більше наших співвітчизників.