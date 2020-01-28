Головною проблемою Мистецького арсеналу є брак фінансування - Бородянський

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс “Мистецький арсенал” потребує сталого розвитку і відповідного фінансування.

На цьому наголосив міністр культури молоді та спорту, голова Ради розвитку Мистецького арсеналу Володимир Бородянський під час першого засідання нового складу Ради розвитку цього закладу, що відбулося 27 січня, повідомляє пресслужба Мистецького арсеналу.

“Для того, щоб зробити Мистецький арсенал справжнім об’єктом національного значення, нам треба забезпечити йому сталий розвиток. Зрозуміти, яких ресурсів потребує ця інституція, які б забезпечили їй цю сталість. Нині ж питання полягає в тому, що Арсеналу бракує фінансування навіть на існування, про розвиток не йдеться. І це головна проблема”, - сказав Бородянський.

Засідання нового складу Ради розвитку Мистецького арсеналу / Фото: artarsenal.in.ua

Як зазначається, Бородянський висловив намір обговорити питання фінансування Арсеналу з Міністерством фінансів і порушити це питання на найближчому засіданні Кабінету міністрів.

Згідно з повідомленням, результатом засідання стали кілька рішень. Зокрема, Рада розвитку Мистецького арсеналу домовилась звернутися до уряду і до Президента з проханням розглянути питання боргових зобов’язань Мистецького арсеналу у розмірі 120 млн грн та сприяти його вирішенню, а також звернутися до Міністерства розвитку економіки з проханням надати пояснення щодо припинення фінансування в межах інвестиційного проєкту на 2020 рік та розглянути можливість відновити його фінансування як нагально необхідного для існування інституції.

Члени Ради розвитку вирішили також активно долучитися до розробки стратегії та зібратися у квітні для її затвердження.

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Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський 13 січня 2020 року затвердив новий склад Ради розвитку Мистецького арсеналу на чолі з Бородянським. До складу Ради розвитку увійшли, зокрема, керівник Державного управління справами Сергій Борзов; урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца; дружина Президента України Олена Зеленська; журналіст, культуролог Вадим Карп’як; віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба; радник Президента України, народний депутат Гео Лерос; вчений-економіст

Олександр Пасхавер; директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд та інші.