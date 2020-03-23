Україна домовилася про співпрацю з медиками Уханя

Уряд домовився по співпрацю українських медиків з лікарями з Уханю (Китай) у питаннях боротьби з коронавірусом.

Про це розповів Президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Хочу повідомити, що уряд домовився про співпрацю українських та китайських лікарів. Наші медики отримають від колег з Уханю успішний досвід боротьби з коронавірусом", - зазначив глава держави.

Крім того, Зеленський нагадав, що вчора мав розмову із головою МВФ Крісталіною Геогрієвою.

"Наші міжнародні фінансові партнери, включаючи МВФ, Світовий банк, ЄБРР запевнили про готовність підтримувати нас та допомагати Україні", - запевнив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 23 березня в Україні зафіксовано 73 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.

фото: АА