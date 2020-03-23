Україна домовилася про співпрацю з медиками Уханя

Україна домовилася про співпрацю з медиками Уханя

Укрінформ
Уряд домовився по співпрацю українських медиків з лікарями з Уханю (Китай) у питаннях боротьби з коронавірусом.

Про це розповів Президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Хочу повідомити, що уряд домовився про співпрацю українських та китайських лікарів. Наші медики отримають від колег з Уханю успішний досвід боротьби з коронавірусом", - зазначив глава держави.

Крім того, Зеленський нагадав, що вчора мав розмову із головою МВФ Крісталіною Геогрієвою.

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"Наші міжнародні фінансові партнери, включаючи МВФ, Світовий банк, ЄБРР запевнили про готовність підтримувати нас та допомагати Україні", - запевнив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 23 березня в Україні зафіксовано 73 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.

фото: АА

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