Безкоштовно вивчати англійську онлайн на Lingva.Skills тепер можна цілими класами

Безкоштовно вивчати англійську онлайн на Lingva.Skills тепер можна цілими класами

Укрінформ
Відсьогодні англійську мову можна вивчати безкоштовно цілими класами онлайн.

Про це Укрінформу повідомили у проєкті Lingvа.Skills.

«Відсьогодні ми запустили Lingva.Class - нову можливість для всіх вчителів англійської мови проводити онлайн уроки цілими класами. Це відбувається абсолютно безкоштовно на порталі Всеукраїнської платформи з вивчення англійської мови Lingvа.Skills (lingva.ua)", - повідомила виконавчий директор Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.

Спеціально для вчителів англійської мови створено Кабінет Викладача, який дозволяє вчителю:

- обирати з поміж 300 уроків і 15 000 фраз та задавати завдання в один клік як усьому класу загалом, так і кожному учневі за індивідуальною траєкторією;

- система надає можливість учням виконувати вправи на: аудіювання, закріплення граматичних форм, написання англійською мовою тощо і автоматично їх перевіряє;

- отримувати миттєвий результат по кожному виконаному учнем або класом завданню.

«Наразі онлайн платформою Lingva.Skills користується близько 1 000 навчальних закладів з усіх регіонів України, а загалом користувачами вже виконано понад 120 млн вправ, згідно з даними офіційної статистики порталу. У 2019 році ЄБРР включив Lingva.Skills до топ-10 соціальних стартапів Східної Європи», - зазначила вона.

«Ми активно використовуємо Кабінет Викладача на Lingva.Skills для навчання цілих класів і отримуємо відмінний результат», –зазначила заступник директора з навчально-виховної роботи з іноземних мов столичної школи «Кияночка» Ірина Філіпова.

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Як підкреслив автор Lingva.Skills, відомий психолінгвіст та поліглот Віталій Зубков, всеукраїнська платформа з вивчення англійської мови Lingvа.Skills отримала позитивний висновок Робочої Групи фахівців-філологів провідних закладів вищої освіти країни: КНУ імені Тараса Шевченка і Київського національного лінгвістичного університету, та її офіційно схвалено Інститутом модернізації змісту освіти Міністерства освіти та науки України, щодо використання під час освітнього процесу у закладах середньої освіти.

Щоб зареєструвати Кабінет Викладача, необхідно надіслати тільки заявку на e-mail: info@lingva.ua, тема листа:«підключення Lingva.Class», і протягом короткого проміжку часу надійде детальна інструкція для користування.

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