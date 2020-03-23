Безкоштовно вивчати англійську онлайн на Lingva.Skills тепер можна цілими класами

Відсьогодні англійську мову можна вивчати безкоштовно цілими класами онлайн.

Про це Укрінформу повідомили у проєкті Lingvа.Skills.

«Відсьогодні ми запустили Lingva.Class - нову можливість для всіх вчителів англійської мови проводити онлайн уроки цілими класами. Це відбувається абсолютно безкоштовно на порталі Всеукраїнської платформи з вивчення англійської мови Lingvа.Skills (lingva.ua)", - повідомила виконавчий директор Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.

Спеціально для вчителів англійської мови створено Кабінет Викладача, який дозволяє вчителю:

- обирати з поміж 300 уроків і 15 000 фраз та задавати завдання в один клік як усьому класу загалом, так і кожному учневі за індивідуальною траєкторією;

- система надає можливість учням виконувати вправи на: аудіювання, закріплення граматичних форм, написання англійською мовою тощо і автоматично їх перевіряє;

- отримувати миттєвий результат по кожному виконаному учнем або класом завданню.

«Наразі онлайн платформою Lingva.Skills користується близько 1 000 навчальних закладів з усіх регіонів України, а загалом користувачами вже виконано понад 120 млн вправ, згідно з даними офіційної статистики порталу. У 2019 році ЄБРР включив Lingva.Skills до топ-10 соціальних стартапів Східної Європи», - зазначила вона.

«Ми активно використовуємо Кабінет Викладача на Lingva.Skills для навчання цілих класів і отримуємо відмінний результат», –зазначила заступник директора з навчально-виховної роботи з іноземних мов столичної школи «Кияночка» Ірина Філіпова.

Як підкреслив автор Lingva.Skills, відомий психолінгвіст та поліглот Віталій Зубков, всеукраїнська платформа з вивчення англійської мови Lingvа.Skills отримала позитивний висновок Робочої Групи фахівців-філологів провідних закладів вищої освіти країни: КНУ імені Тараса Шевченка і Київського національного лінгвістичного університету, та її офіційно схвалено Інститутом модернізації змісту освіти Міністерства освіти та науки України, щодо використання під час освітнього процесу у закладах середньої освіти.

Щоб зареєструвати Кабінет Викладача, необхідно надіслати тільки заявку на e-mail: info@lingva.ua, тема листа:«підключення Lingva.Class», і протягом короткого проміжку часу надійде детальна інструкція для користування.