З Туреччини до України вилетіли ще два літаки з українцями

Зі Стамбула о 20.20 та 21.00 до України вилетіли два літаки з 291 українцем на борту.

Про це Укрінформу повідомив генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман.

«Вилетіли два літаки компанії SkyUp, рейси зі Стамбула - один до Києва, другий - до Одеси. Загальна кількість - 291 громадянин України. Ми провели їх, пересвідчилися, що всі пройшли реєстрацію», - зазначив генконсул.

Українці вилетіли двома рейсами зі Стамбулу//Фото: Ольга Будник

За його словами, один рейс був запланований заздалегідь, інший - зафрахтований приватною компанією для відправки моряків, але на нього також відкрили продаж квитків для бажаючих повернутися в Україну.

Найближчим часом - 22, 23, 24 та 25 березня плануються ще рейси зі Стамбула до України. Наразі доступними для бронювання є квитки на 24 та 25 березня.

Вся актуальна інформація щодо вильотів з території Туреччини постійно оновлюється на сайтах закордонних дипустанов України (консульства при посольстві України в Анкарі, генерального консульства в Стамбулі та консульства в Анталії) та їхніх сторінках у соціальних мережах.

Також цілодобово працюють номери гарячих ліній.