В Україну треба повернути ще понад 23 тисячі громадян – МЗС

Більше як 23 тисячі українців вдалося повернути з-за кордону додому завдяки зусиллям дипломатів, ще стільки ж громадян потрібно евакуювати.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок під час онлайн-брифінгу для іноземного дипломатичного корпусу.

"Поки що нам вдалося надати можливість більше ніж 23 тисячам українців повернутися з-за кордону додому. І все ще перед нами стоїть виклик щодо такої самої кількості людей - 23 тисячі ще треба повернути", - сказав він.

За його словами, тільки за вчорашній день повернулися 8 тисяч українців. При цьому він додав, що у середу-четвер було здійснено більш як 117 авіаперельотів за зниженими цінами. "Сьогодні маємо близько 42 запланованих рейсів з Єгипту, Німеччини, Великої Британії, Туреччини, Іспанії, Кіпру, ОАЕ, Австрії, Нідерландів, Бельгії, Домініканської Республіки, Ізраїлю, Литви, Швейцарії, Швеції та Франції", - поінформував Божок.

Крім того, він додав, що люди найближчими днями зможуть повернутися в Україну потягами з Перемишля та Риги.

Згодом у МЗС повідомили, що станом на 15:00 додому повернулися понад 28,2 тисячі громадян України.