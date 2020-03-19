Гройсман закликав Шмигаля збільшити доступ до тестів на коронавірус

Експрем'єр-міністр Володимир Гройсман написав відкритого листа чинному керівникові уряду Денисові Шмигалю, у якому закликав збільшити доступ населення до тестів на коронавірус.

Свого листа Гройсман опублікував у Facebook.

"Ізоляція хворих та суворий карантин необхідні, але цього недостатньо. Закликаю вас, пане Прем’єр-міністре, збільшити доступ до тестів. Коронавірус не вибирає. Тому доступ до тестів повинно мати все суспільство, а не лише влада та найзаможніші", - написав він.

У цьому контексті Гройсман наголосив, що передусім ідеться про людей похилого віку і тих, хто має захворювання - це найуразливіші категорії. При цьому він нагадав, що прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш "кілька днів тому відправив до Китаю військові літаки за 100 тисячами тестів".

Експрем'єр-міністр також наголосив на важливості запобігання необґрунтованій паніці: "Для цього потрібна чесна, систематична та щоденна інформаційна політика. Українське суспільство повинно знати, які реальні розміри епідемії та які плани має уряд".

Крім того, на думку Гроймсана, уряд має негайно звернутися до Європейського Союзу з проханням включити Україну до планів Спільноти щодо боротьби з коронавірусом. За його словами, переваги будуть очевидні - починаючи з більшої ефективності захисних заходів через обмін досвідом і закінчуючи переговорами про зниження цін.

Гройсман також наголосив на необхідності фінансової підтримки людей, які вимушено опинились в неоплачуваних відпустках - йдеться про працівників сфер, що перестали функціонувати на час карантину. Експосадовець вважає, що для цього потрібно використати фінансові резерви держави.

Експрем'єр закликав уряд підготувати програму, яка дозволить заробітчанам повернутися на український ринок праці.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Крім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

За даними МОЗ, на території України зафіксовано 16 підтверджених випадків коронавірусу: 10 - у Чернівецькій області, по 2 - у Києві та Київській області, по 1 - у Житомирській та Донецькій областях. Дві особи померли.

Станом на ранок 19 березня у світі офіційно зареєстровано 219 351 випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 8970 людей померли та 85 749 осіб одужали.