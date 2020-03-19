З Праги додому сьогодні вирушать 900 українців - посол

У четвер, 19 березня, з Праги додому вирушить потягом 900 українських громадян.

Про це Укрінформу розповів посол України в Чеській Республіці Євген Перебійніс.

"Ми сьогодні розпочинаємо практичну фазу евакуації: з головного вокзалу Праги о 14:14 вирушить потяг, який ми організували у співпраці Укрзалізниці, Польської и Чеської залізниць", - повідомив дипломат.

За його словами, 900 осіб доставлять до польського Перемишля, де вони пересядуть на потяги Укрзалізниці, які доправлять їх до Львова і Києва. При посадці на потяг буде здійснюватися візуальний контроль. На пероні буде поліція.

Водночас, посольство готове організувати другий подібний потяг, якщо буде така потреба.

Крім того, поінформував Перебійніс, найближчими днями понад 650 українців вилетять на батьківщину спецрейсами компанії SkyUp. Рейси на 22, 24 і 25 березня вже сформовані.

Також за допомогою посольства українці на власних автомобілях матимуть змогу виїхати з Чехії коридором, який надала Угорщина, через Австрію.

Загалом у Посольстві України в Чеській Республіці, за словами його очільника, зареєструвалося понад 3200 людей, які хочуть повернутися додому. Диппредставництво працює цілодобово, за останні дні відповіло на 1,5 тисячі телефонних дзвінків, майже тисячу повідомлень у соцмережах. Аудиторія Посольства в Facebook за останні 5 днів зросла на 2 тис осіб.

"Таким чином ми демонструємо цивілізований підхід до того, як потрібно дбати про своїх громадян, і показуємо, що ми своїх громадян не кидаємо", - зауважив Перебійніс.

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Він уточнив, що повертаються з Чехії в Україну різні категорії громадян. Є туристи, які не встигли виїхати до закриття кордонів, є ті, хто працював у місцевих компаніях. Наразі чимало таких компаній і підприємств призупинили діяльність, і люди змушені повертатися додому.

Водночас Перебійніс звернув увагу на досягнуту з урядом ЧР домовленість про те, що до українців, у яких спливе строк дії візи або дозволу на проживання до закінчення надзвичайного стану, не будуть застосуваватися штрафні санкції, вони можуть залишитися в республіці.

За даними МЗС, наразі понад 16 тисяч громадян України повернулися з-за кордону додому.

Як повідомлялося, сьогодні Укрзалізниця відкрила продаж квитків на чотири потяги за маршрутом Пшемисль-Київ.

В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Крім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

За даними МОЗ, на території України зафіксовано 16 підтверджених випадків коронавірусу: 10 - у Чернівецькій області, по 2 - у Києві та Київській області, по 1 - у Житомирській та Донецькій областях. Дві особи померли.

За даними МОЗ України, станом на ранок 19 березня у світі офіційно зареєстровано 218 815 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 8810 людей померли та 84 114 осіб одужали.