З Праги додому сьогодні вирушать 900 українців - посол

З Праги додому сьогодні вирушать 900 українців - посол

Укрінформ
У четвер, 19 березня, з Праги додому вирушить потягом 900 українських громадян.

Про це Укрінформу розповів посол України в Чеській Республіці Євген Перебійніс.

"Ми сьогодні розпочинаємо практичну фазу евакуації: з головного вокзалу Праги о 14:14 вирушить потяг, який ми організували у співпраці Укрзалізниці, Польської и Чеської залізниць", - повідомив дипломат.

За його словами, 900 осіб доставлять до польського Перемишля, де вони пересядуть на потяги Укрзалізниці, які доправлять їх до Львова і Києва. При посадці на потяг буде здійснюватися візуальний контроль. На пероні буде поліція.

Водночас, посольство готове організувати другий подібний потяг, якщо буде така потреба.

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Крім того, поінформував Перебійніс, найближчими днями понад 650 українців вилетять на батьківщину спецрейсами компанії SkyUp. Рейси на 22, 24 і 25 березня вже сформовані.

Також за допомогою посольства українці на власних автомобілях матимуть змогу виїхати з Чехії коридором, який надала Угорщина, через Австрію.

Загалом у Посольстві України в Чеській Республіці, за словами його очільника, зареєструвалося понад 3200 людей, які хочуть повернутися додому. Диппредставництво працює цілодобово, за останні дні відповіло на 1,5 тисячі телефонних дзвінків, майже тисячу повідомлень у соцмережах. Аудиторія Посольства в Facebook за останні 5 днів зросла на 2 тис осіб.

"Таким чином ми демонструємо цивілізований підхід до того, як потрібно дбати про своїх громадян, і показуємо, що ми своїх громадян не кидаємо", - зауважив Перебійніс.

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Він уточнив, що повертаються з Чехії в Україну різні категорії громадян. Є туристи, які не встигли виїхати до закриття кордонів, є ті, хто працював у місцевих компаніях. Наразі чимало таких компаній і підприємств призупинили діяльність, і люди змушені повертатися додому.

Водночас Перебійніс звернув увагу на досягнуту з урядом ЧР домовленість про те, що до українців, у яких спливе строк дії візи або дозволу на проживання до закінчення надзвичайного стану, не будуть застосуваватися штрафні санкції, вони можуть залишитися в республіці.

За даними МЗС, наразі понад 16 тисяч громадян України повернулися з-за кордону додому.

Як повідомлялося, сьогодні Укрзалізниця відкрила продаж квитків на чотири потяги за маршрутом Пшемисль-Київ.

В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Крім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

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За даними МОЗ, на території України зафіксовано 16 підтверджених випадків коронавірусу: 10 - у Чернівецькій області, по 2 - у Києві та Київській області, по 1 - у Житомирській та Донецькій областях. Дві особи померли.

За даними МОЗ України, станом на ранок 19 березня у світі офіційно зареєстровано 218 815 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 8810 людей померли та 84 114 осіб одужали.

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