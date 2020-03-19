Евакуація українців: чартер зі Швейцарії призначений на 20 березня – посольство

Посольство України в Швейцарії повідомило українців, які очікують на повернення на батьківщину, про призначення на 20 березня чартерного рейсу PQ5202 ZRH-KBP Цюріх-Київ.

Цю інформацію розміщено на офіційному сайті диппредставництва.

«Шановні українці, які очікують повернення в Україну! 20 березня 2020 року призначений чартерний рейс PQ5202 ZRH-KBP Цюріх-Київ. Час відльоту 11:00 за місцевим часом. Просимо самостійно придбати квитки онлайн на сайті авіакомпанії skyup.aero (вартість 189 євро)», - йдеться у повідомленні.

У диппредставництві також звернулися до українських громадян із проханням «інформувати Посольство України в Швейцарії про Ваш намір повернутися в Україну цим рейсом (ПІБ та дату народження кожного пасажира) на електронну пошту: consul_ch@mfa.gov.ua».

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 14 березня ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00.00 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Станом на ранок четверга у світі офіційно зареєстровано 219 351 випадок зараження коронавірусом, з них 8 970 смертей та 85 749 випадків, коли пацієнти успішно одужали після зараження.

На території України станом на вечір 18 березня було зафіксовано 16 випадків коронавірусу Covid-19, з них два – летальні.