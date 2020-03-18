Зеленський відзначив державними нагородами вчителів

Президент Володимир Зеленський нагородив орденами та присвоїв почесні звання вчителям.

Відповідний указ №96/2020 опублікований на сайті глави держави.

Як зазначається у документі, нагороди присвоєно "за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, багаторічну плідну педагогічну діяльність, високий професіоналізм, підготовку призерів всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад".

Президент, зокрема, нагородив орденами "За заслуги" й княгині Ольги п'ятьох вчителів.

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Крім того, чотирьом педагогам глава держави присвоїв почесні звання "Народний вчитель України" та "Заслужений вчитель України".