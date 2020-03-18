Евакуація українців: спецрейс МАУ 19 березня вилетить із Амстердама

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" 19 березня здійснить спецрейс із Амстердама (Нідерланди) до Києва.

Про це повідомляє посольство України в Нідерландах.

"Шановні громадяни, які знаходяться в Нідерландах та бажають повернутися додому! Авіакомпанія МАУ організовує спеціальний рейс Амстердам-Київ 19 березня! Для отримання інформації та заповнення форми перейдіть за посиланням", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що графік наступних рейсів буде повідомлено додатково.

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Як повідомлялося, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" організовує спеціальні рейси, щоб забрати українців, які не змогли повернутися на батьківщину через закриття кордонів між країнами у зв’язку з коронавірусом.

Кабінет міністрів 14 березня ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00.00 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.

На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.