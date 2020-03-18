Евакуація українців: спецрейс МАУ 19 березня вилетить із Амстердама
Про це повідомляє посольство України в Нідерландах.
"Шановні громадяни, які знаходяться в Нідерландах та бажають повернутися додому! Авіакомпанія МАУ організовує спеціальний рейс Амстердам-Київ 19 березня! Для отримання інформації та заповнення форми перейдіть за посиланням", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що графік наступних рейсів буде повідомлено додатково.
Як повідомлялося, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" організовує спеціальні рейси, щоб забрати українців, які не змогли повернутися на батьківщину через закриття кордонів між країнами у зв’язку з коронавірусом.
Кабінет міністрів 14 березня ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00.00 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.
За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.
На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.