Президента просять розкодувати українські телеканали

Львівська обласна рада звертається до Президента України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, першого заступника голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо розкодування українських телеканалів.

Відповідне звернення розміщене на сайті облради.

«З метою підвищення обізнаності та заспокоєння населення України під час епідемії коронавірусу, Львівська обласна рада просить розкодувати провідні українські телеканали", - йдеться в документі.

В ньому зазначається, що в Україні супутникове телебачення дивиться близько третини сімей, тому не можна забирати можливість у громадян отримувати оперативну інформацію щодо захворювання на коронавірус, рекомендацій медиків та алгоритм дій при виявленні чи перших ознаках хвороби. Тим більше, що значна частина жителів перебуватиме вдома на строгому карантині, а деякі з них узагалі не користуються мережею інтернет.

"Просимо негайно вжити заходів щодо розблокування супутникових телеканалів до завершення небезпечної пандемічної ситуації в Україні та дозволити людям у складний час мати доступ до українських каналів.

Просимо також невідкладно внести в порядок денний засідання Ради Національної безпеки і оборони України питання розкодування українських супутникових телеканалів», - йдеться у зверненні.

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Як відомо, Львівська обласна рада на пленарному засіданні ще 11 лютого 2020 року прийняла звернення до Президента України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Голови Служби безпеки України щодо ризиків кодування телевізійного супутникового сигналу (Рішення Львівської обласної ради від 11.02.2020 № 999).