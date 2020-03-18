Шмигаль закликає ректорів не виселяти студентів із гуртожитків
Про це на засіданні уряду в середу, 18 березня, заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я звернуся до ректорів і керівників навчальних закладів, де введено карантин, і попрошу з розумінням і уважно ставитися до студентів, які проживають в гуртожитках - не відправляти їх додому. Багато кому з цих студентів нема куди їхати, це є студенти з окупованих територій. Зараз зупинено все міжобласне, міжміське сполучення, тому керівників навчальних закладів наполегливо прошу, рекомендую ... не виселяти студентів з гуртожитків. Навпаки, сприяти тому, щоб вони залишалися в гуртожитках, максимально самоізолювалися, допомогти їм із забезпеченням продуктами і за потреби ліками", - сказав Шмигаль.
Він додав, що Міністерство освіти та науки отримає відповідне доручення і проведе відповідну роботу з керівництвом навчальних закладів.
Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.
В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, АЗС і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.