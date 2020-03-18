Шмигаль закликає ректорів не виселяти студентів із гуртожитків

Шмигаль закликає ректорів не виселяти студентів із гуртожитків

КАРАНТИН
Укрінформ
Кабінет міністрів рекомендує керівникам навчальних закладів на період карантину не виселяти студентів із гуртожитків, а навпаки сприяти тому, щоб студенти знаходилися в самоізоляції, допомогти із забезпеченням продуктами та ліками за необхідності.

Про це на засіданні уряду в середу, 18 березня, заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я звернуся до ректорів і керівників навчальних закладів, де введено карантин, і попрошу з розумінням і уважно ставитися до студентів, які проживають в гуртожитках - не відправляти їх додому. Багато кому з цих студентів нема куди їхати, це є студенти з окупованих територій. Зараз зупинено все міжобласне, міжміське сполучення, тому керівників навчальних закладів наполегливо прошу, рекомендую ... не виселяти студентів з гуртожитків. Навпаки, сприяти тому, щоб вони залишалися в гуртожитках, максимально самоізолювалися, допомогти їм із забезпеченням продуктами і за потреби ліками", - сказав Шмигаль.

Він додав, що Міністерство освіти та науки отримає відповідне доручення і проведе відповідну роботу з керівництвом навчальних закладів.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

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В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, АЗС і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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