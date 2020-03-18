З Відня до Києва вилетів літак із 174 українцями

Літак "Австрійських авіаліній" (AUA) у середу здійснив скасований раніше авіарейс до Києва, забравши 174 українців із заблокованої Австрії.

Про виліт лайнера до української столиці повідомило у Facebook посольство України в Австрії.

"174 громадянина на літаку Austrian Airlines сьогодні вилетіли з Відня до Києва. Ми вітаємо наших співвітчизників і сердечно дякуємо авіакомпанії та особливо віцепрезиденту Вальтеру Райманну за допомогу і братній дух в ці важкі для всіх нас хвилини", - йдеться у повідомленні.

Напередодні ввечері посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив, що авіакомпанія "Австрійські авіалінії" у середу вранці таки здійснить свій скасований раніше рейс до України.

Окрім цього, на четвер, 19 березня, запланований чартерний авіарейс для евакуації інших українців, що застрягли в Австрії.

Водночас проблемна ситуація склалася з близько 70 українцями, які на особистому транспорті прибули до Австрії з інших країн на шляху до України, однак не встигли виїхати за її межі через перекриття сухопутних кордонів сусідніми країнами. Спочатку закрили свої кордони Чехія та Словаччина, а пізніше й Угорщина, перекривши тим самим останній наземний коридор в напрямку України.

Як повідомлялося, 14 березня Кабінет міністрів у зв’язку із коронавірусом ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.