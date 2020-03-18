Близько 500 українців повертають з ОАЕ до Києва, очікується ще один рейс до Одеси
Про це повідомив у Facebok Оперативний штаб МЗС для захисту українців за кордоном у зв'язку з поширенням коронавірусу.
Зокрема, сьогоднішніми рейсами авіакомпанії «Air Arabia» за маршрутом Шарджа – Київ повертаються 168 громадян України, ще двома рейсами авіакомпанії «Fly Dubai» за маршрутом Дубаї – Київ - 289 громадян України.
Окрім того, до кінця дня очікується ще один рейс авіакомпанії «Fly Dubai» за маршрутом Дубаї - Одеса.
У МЗС також порадили всім, хто потребує допомоги за кордоном, залишатися на зв'язку з посольствами і консульствами і діяти за інструкцією.
Як повідомлялося, з 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня закрито пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення (за винятком низки категорій громадян).
Також запроваджено тимчасову заборону, з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня, перетину державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за винятком низки категорій громадян).
Фото: ДПСУ