Близько 500 українців повертають з ОАЕ до Києва, очікується ще один рейс до Одеси

Близько 500 українців, яких коронавірус застав у Об’єднаних Арабських Еміратах, сьогодні трьома авіарейсами повернуться до Києва, також очікується ще один рейс до Одеси.

Про це повідомив у Facebok Оперативний штаб МЗС для захисту українців за кордоном у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Зокрема, сьогоднішніми рейсами авіакомпанії «Air Arabia» за маршрутом Шарджа – Київ повертаються 168 громадян України, ще двома рейсами авіакомпанії «Fly Dubai» за маршрутом Дубаї – Київ - 289 громадян України.

Окрім того, до кінця дня очікується ще один рейс авіакомпанії «Fly Dubai» за маршрутом Дубаї - Одеса.

У МЗС також порадили всім, хто потребує допомоги за кордоном, залишатися на зв'язку з посольствами і консульствами і діяти за інструкцією.

Як повідомлялося, з 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня закрито пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення (за винятком низки категорій громадян).

Також запроваджено тимчасову заборону, з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня, перетину державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за винятком низки категорій громадян).

Фото: ДПСУ