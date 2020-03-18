Рятувальники вивезли понад сто українців через два пункти пропуску з Польщею

На пунктах пропуску "Рава-Руська – Гребенне" та "Краковець – Корчова" станом на 21:00 17 березня вже перевезено 105 людей (з них 1 дитина 11 років).

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"17 березня, на пунктах пропуску "Рава-Руська – Гребенне" та "Краковець – Корчова", підрозділи Головного управління ДСНС у Львівській області долучились до надання допомоги громадянам України, які повертаються додому. Транспортом ДСНС, станом на 21:00, вже перевезено 105 людей (з них 1 дитина 11 років)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на перетині кордонів були організовані спеціальні пункти обігріву та життєзабезпечення, де кожен мав змогу звернутись по допомогу або випити гарячої кави та чаю. Задля перевезення громадян, які перебували на пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне", залучено автобуси аварійно-рятувального загону.

Як повідомляв Укрінформ, з 00:00 17 березня в Україні скасовано всі міжнародні регулярні рейси – авіа-, залізничні та автобусні.

Розпорядження про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України Covid-19, ухвалив Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 14 березня на виконання рішень РНБОУ щодо протидії поширенню коронавірусу в Україні.

Документом передбачено тимчасово, з 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня, закрити пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення (за винятком деяких категорій громадян).

Для громадян, які залишились за кордоном і не встигли повернутись до того часу, МЗС організує спеціальні рейси.

На польсько-українському кордоні на сьогодні працюють лише три пункти пропуску: “Ягодин-Дорогуськ” (Волинська область), “Корчова-Краківець”, “Гребенна-Рава Руська” (Львівська область).

Фото: ДСНС