Польща розблокує кілька пунктів пропуску на кордоні з Чехією, Німеччиною та Литвою

Польща розблокує роботу чергових трьох пунктів пропуску на кордоні з Чехією, чотирьох – на кордоні з Німеччиною, а також одного – на кордоні з Литвою, де відбуватиметься рух приватного та вантажного транспорту.

Таке рішення було прийнято на засіданні урядової групи кризового реагування Польщі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Зокрема, на кордоні з Чехією додатково буде відновлений рух у пунктах пропуску "Голковіце", "Любавце", "Глухолази", а кількість місць, де можна буде перетнути кордон з Чехією, зросте до 18.

На кордоні з ФРН додатково відкриють пункти пропуску "Губін", "Слубіце", "Косттшин над Одрою", "Згожелец".

На кордоні з Литвою додатково запрацює пункт пропуску "Огроднікі", відтак їх кількість на кордоні з Литвою зросте до трьох.

Введення додаткових пунктів викликано скупченням великої кількості громадян Польщі на діючих пунктах пропуску, які не могли швидко перетнути кордон у зв’язку із закриттям Польщею кордонів для в’їзду іноземців.

Напередодні у Варшаві відбулася зустріч глав МЗС Польщі і Литви Яцека Чапутовича і Лінаса Лінкявічуса, під час якої міністри обговорили порядок перетину кордону з Польщею у контексті закриття проїзду для іноземців. Під час зустрічі було домовлено, що Польща й надалі надаватиме сприяння щодо повернення громадян Литви додому шляхом ескортування окремих груп литовців від кордону з Німеччиною до кордону з Литвою, а також забезпечення їх поромною переправою. Перед цим на німецько-польському кордоні спостерігалися скупчення громадян балтійських країн, яких польські прикордонники не впускали у зв’язку із закриттям кордонів Польщі для громадян інших країн.

Як відомо, на польсько-українському кордоні на сьогодні працюють лише три пункти пропуску: "Ягодин-Дорогуськ" (Волинська область), "Корчова-Краківець", "Гребенна-Рава Руська" (Львівська область).

Раніше посол України в РП Андрій Дещиця заявляв, що у випадку якщо кількість українців, які намагатимуться перетнути польсько-український кордон з боку Польщі зростатиме, то на урядовому рівні порушуватиметься питання щодо відновлення руху на пішохідному пункті пропуску “Медика-Шегині”.