МЗС просить українців за кордоном не купувати авіаквитки на дати після 17 березня

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попередив українців, які застрягли за кордоном, щоб не купували квитки на авіарейси на дату після 17 березня, а дочекалися офіційного повідомлення про можливості евакуації.

Про це він заявив на брифінгу в понеділок, 16 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Люди можуть зайти в онлайн-систему і побачити, що можна купити квитки, наприклад, до Києва на 18 березня. У мене прохання: Дорогі українці, не купуйте ці квитки – це можуть бути збої у системі бронювання або хтось щось не встиг підчистити. Дочекайтеся офіційної комунікації від МЗС і Мініфраструктури про те, якими будуть моделі вашого вивезення літаками з тих країн, у яких ви застрягли», - сказав Кулеба.

Він також вчергове закликав українців відмовитися від поїздок за кордон, особливо в такі країни, як Єгипет, де ситуація щодо коронавірусу дуже складна.

«Операторів, які вас зараз агітують виїжджати в дешеві тури, не цікавить ваше майбутнє і ваше здоров'я, їх цікавить виключно їхній заробіток», - наголосив Кулеба.

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Раніше Кулеба повідомив, що 1791 громадянин України за кордоном офіційно звернувся до посольств і консульств України по допомогу у поверненні додому.

МЗС у співпраці з Міністерством інфраструктури і Держприкордонслужбою складають повну картину, де хто з українських громадян перебуває, і аналізують, як допомогти їм повернутися в Україну, додав міністр.

За його словами, розробляються можливості евакуації українців літаками, також ведуться перемовини з партнерами з інших країн щодо можливості транзиту тощо.

Як повідомлялося, 14 березня на виконання рішень РНБОУ щодо протидії поширенню коронавірусу в Україні Кабінет міністрів на позачерговому засіданні ухвалив розпорядження про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України Covid-19.

Документом передбачено тимчасово, з 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня, закрити пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення (за виключенням низки категорій громадян).

Також запроваджено тимчасову заборону, з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня, перетину державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за виключенням низки категорій громадян).

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

За останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.

У світі зафіксовано вже 169 387 випадків коронавірусу, кількість померлих становить 6513 осіб, одужали 77 257 людей.