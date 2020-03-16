Кулеба спростував інформацію про продаж Україною масок Німеччині

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував інформацію прем’єр-міністра Словаччини про нібито продаж Україною 2 млн масок Німеччині та заявив, що в Україні наразі діє заборона на експорт масок.

Про це він заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми перевірили всі бази даних, у тому числі митні, ми провели консультації на всіх рівнях і не виявили жодних ознак, що той обсяг масок, про який говорив прем’єр-міністр Словаччини, потрапив до Німеччини. Таким чином, я спростовую заяву, яка вчора спричинила стільки галасу”, - зазначив Кулеба.

Він нагадав, що глава словацького уряду заявляв, що Словаччина намагалася купити в Україні маски за готівку, але німці запропонували більше і викупили ці маски. “Україна не торгує здоров’ям своїх громадян. В Україні запроваджена заборона на експорт масок. І тому будь-яка спроба в обхід закону здійснити цей експорт буде жорстко каратися. Якщо Словаччина планувала це зробити, то планувала зробити це в обхід закону”, - підкреслив Кулеба.

Міністр також запевнив, що український уряд докладатиме всіх зусиль не лише для того, щоб утримувати якомога більше масок в Україні, а й для того, щоб знаходити додаткові джерела їх постачання в інших країнах світу.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його країна планувала купити в Україні 2 мільйони медичних масок за готівку, але Німеччина запропонувала вищу ціну й перехопила їх.