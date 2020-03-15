Посольство України в Австрії відповідатиме на звернення навіть уночі

Громадяни України, які перебувають в Австрії, можуть писати на електронну пошту посольства або ж на сторінку дипустанови у Facebook навіть уночі та на вихідних.

Про це у Facebook інформує Посольство України в Республіці Австрія, яке у зв’язку з ускладненням епідеміологічної ситуації тимчасово припинило консульський прийом.

"Якщо ви в Республіці Австрія, пишіть на пошту Посольства України в Республіці Австрія: emb_at@mfa.gov.ua. Пишіть також на наші сторінки у соцмережах. Навіть на вихідних. Навіть ввечері чи вночі. Вам дадуть відповідь. Для цього в умовах особливого режиму роботи видане спеціальне розпорядження МЗС", - йдеться у повідомленні.

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Громадянам, які перебувають в Україні, рекомендується звертатися на таку адресу: cons_or@mfa.gov.ua.

"Ні, це не електронна адреса, де листи зникають. Це електронна адреса, де на них справді відповідають. Зрештою, хоч із чергою, але телефон гарячої лінії також продовжує працювати: +38 (044) 238-16-57", - зазначається у повідомленні.

Окремо в українському посольстві поінформували, що Словаччина та Чехія закрили в’їзд з Австрії, а Словенія та Хорватія істотно обмежили. Водночас Австрія закрила в’їзд з Італії та Швейцарії, на австрійсько-угорському кордоні утворилися затори.

"Себто де-факто Австрія на карантині", - зазначається у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 березня в Австрії виявлено 655 заражених коронавірусом осіб, з яких 206 – у Тіролі, 101 – у Відні.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію коронавірусу COVID-19.