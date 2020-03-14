Українські дипломати допомагають юнацьким командам з регбі повернутися з Франції

Консул у Парижі допоміг українським юнацьким командам з регбі організувати дострокове повернення на Батьківщину зі стажування у французькому місті Бержерак.

Про це Укрінформу повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

Він розповів, що у французькому місті Бержерак перебували на стажуванні юнацькі українські команди з регбі U12, U14, U16 та U18 - разом 65 дітей та 20 дорослих. Їх повернення в Україну було заплановано на 17 березня.

Як зазначив Погорельцев, український консул у Парижі опрацював питання їх дострокового повернення на Батьківщину, щоб наші співгромадяни встигли перетнути польський кордон до його закриття.

«Наразі обидва автобуси вже перебувають на території Німеччини. Прибуття на німецько-польський кордон очікується близько 23 години», - поінформував Погорельцев.

Як повідомлялося, Польща у ніч з 14 на 15 березня тимчасово зупиняє усе міжнародне авіаційне та залізничне пасажирське сполучення.