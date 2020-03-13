Державіаслужба не скасувала сполучення з Італією

Державна авіаційна служба України не скасовувала повітряне сполучення з Італією і рекомендувала українським авіакомпаніям розглянути доцільність польотів до цієї країни.

Про це Державіаслужба повідомила 13 березня у відповідь на запит Укрінформу.

"Станом на дату надання відповіді, будь-які заборони щодо виконання повітряних перевезень українськими авіаперевізниками з/до Італійської Республіки відсутні. Разом з тим інформуємо, що зважаючи на широке поширення на всій території Італійської Республіки коронавірусу Covid-19, Державіаслужбою було направлено рекомендації українським авіаперевізникам стосовно розгляду доцільності подальшого виконання повітряних перевезень до Італійської Республіки", - повідомили в Державіаслужбі.

Зазначається, що українські та іноземні авіаперевізники взяли на себе добровільну ініціативу зменшити частоту рейсів на певних маршрутах.

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Додатково у Державіаслужбі нагадують, що враховуючи нагальну потребу зменшення ризиків розповсюдження Covid-19 повітряним транспортом, в аеропортах України введено посилений режим поточної дезінфекції. Експлуатантам повітряних суден, що здійснюють міжнародні перевезення з/до країн, небезпечних щодо Covid-19, рекомендовано збільшити кількість дезінфекції повітряних суден (профілактичних та за епідемічними показниками) у кожному аеропорті на маршруті.

Як повідомлялося, з 5 березня 2020 року авіакомпанія SkyUp призупинила польоти до італійського міста Турин.

Також SkyUp змінює польотну програму до Італії та Ізраїлю: переносить запуск нових рейсів до Італії та скорочує частоту рейсів до Ізраїлю. Зокрема, компанія переносить старт польотних програм на 1 червня 2020 року з Києва до Рима, Бергамо (Мілан), Пізи та Болоньї та зі Львова до Рима та Бергамо (Мілан). Старт польотної програми з Києва до Барі переноситься на 1 травня 2020 року. Без змін залишаються рейси з Києва та Львова до Неаполя, старт польотів до Ріміні та Ламеції-Терме запланований на 30 травня 2020 року та старт польотів до Катанії запланований на 26 травня 2020 року. Також компанія до 16 квітня 2020 року скорочує частоту виконання рейсів з та до Ізраїлю.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" повідомила, що через поширення коронавірусу Covid-19 в Італії призупинила сполучення Київ-Венеція до 12 квітня. Також компанія на період 12 березня — 8 квітня скасувала рейси Одеса – Тель-Авів (окрім 18 і 25 березня) і Дніпро – Тель-Авів та скасувала рейси Харків – Тель-Авів з 15 березня по 8 квітня. Також МАУ анонсувала, що скасує близько двох тисячі рейсів навесні цього року через поширення коронавірусу Covid-19 у світі.

11 березня Міністерство інфраструктури звернулося до Державіаслужби з пропозицією рекомендувати українським авіакомпаніям, які здійснюють чи планують здійснювати регулярні та чартерні рейси до/з Італії, розглянути можливість тимчасового призупинення таких рейсів на період дії карантину з метою запобігання занесенню та поширенню хвороби на території України.

За даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на 13 березня у світі коронавірусом заразилися понад 135 тисяч людей, загинули 4981, одужали 69 645 осіб.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області і один у Житомирській. Згодом жінка з Житомирської області померла.