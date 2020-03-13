МАУ призупиняє польоти в Рим та Мілан

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" призупинить польоти в італійські міста Рим та Мілан з 15 березня через поширення коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook.

"З причини загострення ситуації в Італії, пов'язаної з поширенням Covid-19, МАУ призупиняє виконання рейсів з Києва до Рима і Мілана", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що рейси PS305/306 між Києвом і Римом будуть скасовані у період з 15 березня 2020 по 8 квітня 2020, а рейси PS311/312 між Києвом і Міланом будуть скасовані у період з 15 березня 2020 по 14 квітня 2020.

Раніше були скасовані рейси PS335/336 між Києвом і Венецією на період з 12 березня 2020 по 12 квітня 2020.

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"Пасажири скасованих рейсів можуть звернутися для переоформлення або повернення коштів за квиток (або його невикористану частину) за місцем придбання квитка.

У зв'язку з великою кількістю звернень до авіакомпанії по всіх каналах комунікації, час очікування відповіді наразі істотно вищий аніж зазвичай", - поінформували в авіакомпанії.

Як повідомлялося, за даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, у світі коронавірусом заразилося понад 135 тисяч людей, загинула 4981, одужало 69 642 особи.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області і один у Житомирській. 13 березня 71-річна хвор з Житомирщини померла.