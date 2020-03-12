Заборона на в'їзд до США стосуватиметься тих українців, які летять з країн Шенгену - МЗС

Заборона на в'їзд до США у зв'язку з поширенням коронавірусу не стосується українців, які у попередні два тижні не відвідували країн Шенгенської зони у і не летять з них до Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив у Facebook оперативний штаб МЗС з координації в умовах поширення коронавірусу.

"З 13 березня 2020 р. США вводять 30-денне обмеження на авіасполучення з країнами Шенгенської зони (загалом 26 країн; Україна не входить до Шенгенської зони), а також заборону прибуття іноземців, які були в цих країнах у попередні 14 днів. Якщо ви не перебуваєте в Шенгенській зоні та не летите з цих країн — заборони немає, лише посилений контроль", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп заявив про намір скасувати всі подорожі з Європи до Сполучених Штатів терміном на 30 днів. Нові правила наберуть чинності в п'ятницю опівночі.

Станом на 14.00 12 березня, за даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, у світі загалом інфіковано цим вірусом 127 749 людей, померла від нього 4717 особа, а число тих, хто одужав, складає 68307.

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В Україні наразі підтверджений лише 1 випадок зараження новим типом коронавірусу (у Чернівцях). Проте з 12 березня по всій країні введено карантин.

11 березня ВООЗ офіційно визнала коронавірус глобальною пандемією.