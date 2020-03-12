Заборона на в'їзд до США стосуватиметься тих українців, які летять з країн Шенгену - МЗС
Про це повідомив у Facebook оперативний штаб МЗС з координації в умовах поширення коронавірусу.
"З 13 березня 2020 р. США вводять 30-денне обмеження на авіасполучення з країнами Шенгенської зони (загалом 26 країн; Україна не входить до Шенгенської зони), а також заборону прибуття іноземців, які були в цих країнах у попередні 14 днів. Якщо ви не перебуваєте в Шенгенській зоні та не летите з цих країн — заборони немає, лише посилений контроль", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп заявив про намір скасувати всі подорожі з Європи до Сполучених Штатів терміном на 30 днів. Нові правила наберуть чинності в п'ятницю опівночі.
Станом на 14.00 12 березня, за даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, у світі загалом інфіковано цим вірусом 127 749 людей, померла від нього 4717 особа, а число тих, хто одужав, складає 68307.
В Україні наразі підтверджений лише 1 випадок зараження новим типом коронавірусу (у Чернівцях). Проте з 12 березня по всій країні введено карантин.
11 березня ВООЗ офіційно визнала коронавірус глобальною пандемією.