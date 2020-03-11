Без паніки: СБУ назвала сайти, де є вся інформація про коронавірус

СБУ оприлюднила сайти, на яких можна знайти всю інформацію щодо коронавірусу.

Інформація оприлюднена на сторінці відомства у Facebook.

"Друзі, зважаючи на актуальність загрози погіршення епідеміологічної ситуації в Україні та для зниження ризиків поширення коронавірусної інфекції Covid-19, закликаємо вас утриматись від проведення та відвідування масових заходів, а також дотримуватись елементарних правил безпеки. І найголовніше - не піддаватись будь-яким проявам паніки!" - закликають у СБУ.

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За посиланнями - актуальна та детальна інформація про те, як правильно діяти в цій ситуації: Telegram-бот для оперативної відповіді на запитання щодо коронавірусу в Україні; Telegram-канал «Коронавірус_інфо» з оперативною та поточною інформацією щодо ситуації з вірусом COVID-19 в Україні; Телеграм-канал для лікарів. А також сторінка Міністерства охорони здоров'я України у Facebook та cторінка Центру громадського здоров’я України Facebook.