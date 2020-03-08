Зеленський заявив, що ідея відправити Скалецьку на обсервацію належала йому

Зеленський заявив, що ідея відправити Скалецьку на обсервацію належала йому

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ідея відправити міністра охорони здоров'я Зоряну Скалецьку на обсервацію у Нові Санжари належала йому.

Про це Глава держави заявив у інтерв'ю британському виданню The Guardian і американському медіа Bloomberg, повідомляє BBC.

"Це був її вибір, але запропонував це я", - розповів Президент про те, як міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька провела два тижні у санаторії Нові Санжари разом з евакуйованими з Китаю людьми.

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Правда, як зазначає видання, після цієї фрази Володимир Зеленський посміхнувся так, що стало зрозуміло, що великого вибору у міністра не було.

Як повідомляв Укрінформ, 5 березня, закінчився 14-денний термін перебування в обсервації для евакуйованих з китайського Уханя. Під наглядом лікарів у "Нових Санжарах" перебували 45 українців та 27 іноземних громадян з Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Сальвадору, Казахстану, Ізраїлю, Чорногорії, Панами, а також екіпаж літака, який доправив їх до України, супроводжуючий персонал і журналісти. Крім того, під гаслом "Не бійся своїх" до карантину приєдналася тодішній міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

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