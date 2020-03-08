Зеленський заявив, що ідея відправити Скалецьку на обсервацію належала йому

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ідея відправити міністра охорони здоров'я Зоряну Скалецьку на обсервацію у Нові Санжари належала йому.

Про це Глава держави заявив у інтерв'ю британському виданню The Guardian і американському медіа Bloomberg, повідомляє BBC.

"Це був її вибір, але запропонував це я", - розповів Президент про те, як міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька провела два тижні у санаторії Нові Санжари разом з евакуйованими з Китаю людьми.

Правда, як зазначає видання, після цієї фрази Володимир Зеленський посміхнувся так, що стало зрозуміло, що великого вибору у міністра не було.

Як повідомляв Укрінформ, 5 березня, закінчився 14-денний термін перебування в обсервації для евакуйованих з китайського Уханя. Під наглядом лікарів у "Нових Санжарах" перебували 45 українців та 27 іноземних громадян з Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Сальвадору, Казахстану, Ізраїлю, Чорногорії, Панами, а також екіпаж літака, який доправив їх до України, супроводжуючий персонал і журналісти. Крім того, під гаслом "Не бійся своїх" до карантину приєдналася тодішній міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.