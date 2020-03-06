Працівників центру "Нові Санжари" преміюють за роботу з евакуйованими

Співробітників медичного центру "Нові Санжари" на Полтавщині, які забезпечували перебування на обсервації евакуйованих з Китаю українців та іноземців, преміюють.

Про це з посиланням на в.о. керівника медичного центру Національної гвардії України “Нові Санжари” Олександра Блінова повідомляють " Новини Полтавщини ".

"Працівників медичного центру Національної гвардії "Нові Санжари" преміюють", - йдеться у повідомленні.

За словами Блінова, до обстеження здоров’я евакуйованих персонал центру не залучався. Завданням місцевих працівників була організація побуту: харчування, проживання, а також забезпечення ізоляції.

Також Блінов додав, що інформація про масові звільнення "за власним бажанням", яку розповсюджували деякі ЗМІ, не відповідає дійсності. Наразі у "Нових Санжарах", як і до обсервації, працює 62 працівники.

“Була одна людина, яка написала заяву. Але наступного дня передумала, зауваживши, що це було її емоційним рішенням”, – сказав в.о. керівника медцентру Національної гвардії України.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 5 березня, закінчився 14-денний термін перебування в обсервації для евакуйованих з китайського Уханя. Під наглядом лікарів у "Нових Санжарах" перебували 45 українців та 27 іноземних громадян з Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Сальвадору, Казахстану, Ізраїлю, Чорногорії, Панами, а також екіпаж літака, який доправив їх до України, супроводжуючий персонал і журналісти. Крім того, під гаслом "Не бійся своїх" до карантину приєдналася тодішній міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.