Українці, яка відмовилася від евакуації з Уханя, пропонують лишити песика в посольстві

Українці Анастасії Зінченко, яка відмовилася в лютому евакуйовуватися з Уханя через песика, запропонували повертатися додому, залишивши собаку в посольстві до надання Китаєм дозволу вивозити тварин.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський, спілкуючись із пресою в медцентрі Нацгвардії у Нових Санжарах, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Якщо Китай не випускає жодної тварини з території Китаю, ми нічого не можемо (вдіяти — ред.). Ми, як держава, можемо їй запропонувати і все вже більше, ніж будь-якій людині, запропоновано: хоч завтра ми вас забираємо, собачку ми забираємо навіть у посольство, тобто собачка буде там”, - зазначив Президент.

Він додав, що собаку зможуть забрати з посольства одразу після надання дозволу Китаю вивозити тварин.

Як повідомляв Укрінформ, українка Анастасія Зінченко відмовилася евакуюватися з Уханя 19 лютого, бо не могла залишити в Китаї свою собаку. Тварину не дозволили пустити на борт літака, який евакуйовував українських й іноземних громадян в Україну.