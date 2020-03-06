Зеленський про МН17: Сподіваємося дізнатися правду найближчим часом

Україна в рамках своїх можливостей співпрацює зі слідством по питанню збиття літака рейсу МН17, над непідконтрольною Україні територією 17 липня 2014 року.

Президент України сподівається, що слухання в Гаазі, які стартують 9 березня, проллють світло на ті події, про що він сказав в інтерв’ю телеканалу TRT.

"Наступне слухання відбудеться у Гаазі 9 березня. Ми допомагаємо та співпрацюємо настільки, наскільки володіємо інформацією. До суду в Україні провели розслідування, в якому взяла участь велика кількість людей. Ми сподіваємося, що дізнаємося правду найближчим часом", - сказав Володимир Зеленський.

За його словами, розслідування має важливе значення для тих, хто втратив рідних та близьких у результаті збиття літака рейсу МН17.

"Аварія МН17 була великою трагедією та болем, що досі триває для родин та близьких загиблих. І я впевнений, що цей біль ніколи не мине, а правда зможе лише трохи його вгамувати", - сказав Президент України.

Нагадаємо: суд щодо збиття літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року у судовому комплексі "Схіпхол", що розташований приблизно за 50 км від Гааги.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким був збитий літак рейсу МН17. Троє з них – росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генерального штабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий – українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Четвірку було оголошено в міжнародний розшук. Їхню присутність у залі суду називають малоймовірною. Однак це не завадить судовому процесу.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.