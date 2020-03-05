Україна має посилити міжнародний тиск на Росію у справі МН17 – експерти

Напередодні судового процесу у Нідерландах справі МН17 Україна має виходити на міжнародні майданчики, доводячи вину Росії у цій трагедії й пов’язуючи її з іншими злочинами цієї держави на міжнародній арені.

Таку думку висловили учасники круглого столу в Укрінформі, організованого Благодійним фондом «Акцент» і Громадською ініціативою «Бурштиновий шлях».

Народний депутат VIII скликання, голова правління Мережі захисту національних інтересів АНТС Ганна Гопко вважає, що справу МН17 слід розглядати в контексті всіх судових позовів України проти Росії.

«Обстріли житлових районів Маріуполя, Волновахи і Краматорська, згодом застосування хімічної зброї в Алеппо і в Солсбері. Справу МН17 слід розглядати в контексті всіх судових позовів України проти Російської Федерації, що має стати ключовим елементом протидії російській гібридній агресії», - наголосила Гопко.

Водночас вона закликала бойкотувати парад 9-го травня у Москві.

«Зараз, коли будуть судові засідання в справ МН-17, ми маємо чітко заявляти про бойкотування параду 9-го травня, наголошуючи, що світові лідери не можуть їздити до держави-терориста, яка причетна до багатьох випадків, як то збиття МН-17. Треба це пов’язувати і зі збиттям тегеранського літака, тому що там теж є певні російські сліди», - наполягає Гопко.

Артем Філіпенко з Одеської філії Національного інститут стратегічних досліджень наголошує на створенні своєрідного пулу європейських друзів, які підтримують Україну у визначенні Росії як держави-терориста.

«Майже немає українського наративу й роз’яснення на Донбасі й в Криму. І як результат – більшість лояльних до України ЗМІ все одно використовують термінологію «повстанці». Те, що це є окупація, агресія, використовується, на жаль, лише вітчизняними ЗМІ і не має такого поширення в умовно дружніх країнах. І це стосується крім іншого й справи МН-17», - звертає увагу Філіпенко.

Українським наративом має бути те, що російська держава однозначно є терористом, вважає директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко.

Про справу МН-17 говорили експерти в Укрінформі / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

«Створити ефект постійного переслідування й напруження. Коли жоден російський чиновник і діяч не буде знати, де в Європі чи в світі йому знову поставлять це питання. Ми маємо їздити по Європі зі своїми презентаціями і переслідувати ворога. Коли ми переведемо це із захисту на наступ, ми змусимо їх нервувати, помилятися, і це дасть нам додаткові можливості. Все, що йде на шкоду ворогу, треба використовувати максимально й безкомпромісно», - наголошує Кочевенко.

Україна має переносити обговорення російської агресивної політики потрібно на європейські майданчики, переконаний Михайло Самусь – заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань.

«Нам треба організовувати такі круглі столи не в Києві, а в європейських столицях, де переймалися б цим порядком денним, і це вносило б розуміння того, що відбувається. І кейс щодо нашого літака в Ірані можна використовувати, порівнюючи як повів себе гнаний західною цивілізацією іранський режим, визнавши, що збив літак, і як поводить себе режим, на трибуні якого стоятиме, наприклад, Макрон 9 травня», - зазначає Самусь.

Як повідомлялося, перше судове засідання у справі МН17 відбудеться 9 березня у Нідерландах, де слідство має низку звинувачених та свідків.