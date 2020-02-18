У Мін’юсті Нідерландів прокоментували звільнення українських прокурорів у справі МН17

Звільнення українських прокурорів не матиме наслідків, що можуть вплинути на справу щодо катастрофи рейсу MH17.

Таку думку висловив міністр юстиції Нідерландів Ферд Грапперхаус, виступаючи у Палаті представників, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

"Україна залишається відданим партнером Міжнародної спільної слідчої групи (JIT), і кадрові перестановки цього не змінюють", - сказав міністр.

Він уточнив, що один з українських прокурорів, який від самого початку займався цією справою, продовжить спрівпрацю з JIT, а ще двох буде призначено.

За словами Грапперхауса, міністерство юстиції Нідерландів було поінформоване про зміни, але у зв'язку з тим, що українська сторона запевнила у безперервності взаємодії щодо справи MH17, про це не було окремо повідомлено.

Раніше нідерландське видання NRC.NL повідомило, що українських прокурорів, які брали участь у розслідуванні трагедії рейсу МН17, звільнено. Серед них двоє, які були у Міжнародній спільній слідчій групі, що провадить розслідування справи про катастрофу MH17.

Суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

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Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.