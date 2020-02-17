Прокуратура Нідерландів не вважає проблемою ротацію українських прокурорів у справі МН17

Нідерландська прокуратура не вважає проблемою звільнення українських прокурорів, які брали участь в розслідуванні справи MH17.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі сказала речниця прокуратури Нідерландів Брехт ван де Мосдейк.

"Прокуратура Нідерландів не має занепокоєності щодо наслідків у зв’язку із реорганізацією (ротацією українських прокурорів у справі МН17 — ред.) для майбутнього судового розгляду справи MH17, оскільки матеріали нідерландського суду майже готові”, - сказала вона.

Вона підкреслила, що українська прокуратура залишається відданим партнером Міжнародної спільної слідчої групи (JIT), яка займається розслідуванням справи MH17. “Зміни щодо прокурорів цього не міняють", - зазначила речниця.

Як повідомляв Укрінформ, до роботи Міжнародної спільної слідчої групи (JIT) у справі про збиття малазійського літака рейсу MH17 залучено 4 представників Офісу генерального прокурора. В ОГП підкреслили, що на національному рівні процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні здійснюють 9 співробітників Офісу генпрокурора, а саме: Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив 17 лютого, що ротація українських прокурорів, які брали участь в розслідуванні справи MH17, не вплине на подальше розслідування.

Раніше нідерландське видання NRC.NL повідомило, що українських прокурорів, які брали участь в розслідуванні трагедії рейсу МН17, було звільнено. Серед них два прокурори, які були від імені України у Міжнародній спільній слідчій групі (JIT), яка займається розслідуванням справи MH17. Зазначається, що така ситуація може зіграти на руку підозрюваним, які можуть використати звільнення українських прокурорів під час судового розгляду, а також вплинути на подальше розслідування щодо інших можливих підозрюваних.

Суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) назвала імена чотирьох причетних до катастрофи МН17. Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці "ДНР", Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР", якого вважають організатором бойового застосування установки; Олег Пулатов - підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

Один з підозрюваних - підполковник спецназу ГРУ РФ Олег Пулатов виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17. Його інтереси представлятимуть адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.