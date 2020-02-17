MH17: у міжнародній слідчій групі - четверо представників Офісу генпрокурора

До роботи Міжнародної слідчої групи у справі про збиття малазійського літака рейсу MH17 залучено 4 представників Офісу генерального прокурора.

Про це в коментарі Укрінформу повідомили в пресслужбі ОГП.

"У зв’язку із розповсюдженням інформації щодо розслідування збиття літака рейсу МН17 “Малайзійських авіаліній” повідомляємо про участь української сторони. Наразі до роботи Міжнародної слідчої групи від Офісу генерального прокурора залучено 4 представники Офісу", - зазначається в повідомленні.

В ОГП також підкреслили, що на національному рівні процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюють 9 співробітників Офісу генпрокурора, а саме: Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.

Вказується, зокрема, що ці прокурори мають досвід у здійсненні розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності, терактів та інших найтяжчих кримінальних правопорушень. "Це дозволяє забезпечити не лише високий рівень професіоналізму, але також зберігає інституційну пам’ять у розслідуванні загибелі 298 пасажирів літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній", - йдеться у повідомленні.

В ОГП також зазначили, що під час прийняття рішень у даному кримінальному провадженні Офіс генпрокурора залишається надійним міжнародним партнером та перебуває у постійній комунікації з іноземними колегами.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив у понеділок, 17 лютого, що звільнення українських прокурорів, які брали участь в розслідуванні справи MH17, не вплине на подальше розслідування.

Раніше нідерландське видання NRC.NL повідомило, що українських прокурорів, які брали участь в розслідуванні трагедії рейсу МН17, було звільнено. А серед них два прокурори, які були від імені України у Міжнародній спільній слідчій групі (JIT), яка займається розслідуванням справи MH17.

Зазначається, що така ситуація може зіграти на руку підозрюваним, які можуть використати звільнення українських прокурорів під час судового розгляду, а також вплинути на подальше розслідування щодо інших можливих підозрюваних.

Суд щодо збиття літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) також назвала імена чотирьох причетних до катастрофи МН17. Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці "ДНР", Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР", саме його вважають організатором бойового застосування установки; Олег Пулатов - підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні. Один з підозрюваних - підполковник спецназу ГРУ РФ Олег Пулатов виявив бажання долучитися до судового процесу і буде представлений у суді нідерландською юридичною фірмою.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.