МН17: Чи не перетворять росіяни суд на шоу?

Чому підозрюваний Пулатов вирішив долучитися до судового процесу

Наприкінці січня стало відомо, що один із чотирьох підозрюваних у справі МН17 хоче долучитися до судового процесу. Рідні загиблих одразу назвали це гарною новиною, але у чому може критися підступ? І чи справді є шанс, що підозрюваний з’явиться на лаві підсудних 9 березня 2020 року? Хто з адвокатів захищатиме підозрюваного? І хто з них виявився справжньою телезіркою у мантії?

ПІДОЗРЮВАНИЙ МІСТЕР ІКС

27 січня Окружний суд Гааги заявив, що як мінімум один із підозрюваних у справі МН17 забажав долучитися до судового процесу. Але жодних імен, ба навіть назви нідерландської юридичної фірми, яка представлятиме його інтереси.

Однак бути представленим у суді нідерландським захистом – це ще не означає бути присутнім у суді. Кожен із підозрюваних у справі МН17 має право долучитися до судового процесу та має право на захист.

Колишній ватажок бойовиків, росіянин Ігор Гіркін (Стрєлков) майже одразу після оприлюднення цієї новини вкотре заявив, що не визнає себе причетним до катастрофи, тож і участі у процесі не братиме.

Ігор Гіркін

Його колишній заступник, також росіянин, Сергій Дубінський в усіх своїх коментарях російським журналістам неодноразово заявляв, що винним себе у трагедії також не вважає. Тож і його кандидатура здавалася сумнівною.

Росіянин Пулатов, який так само підпорядковувався Дубінському, та українець Харченко, який воював на боці бойовиків – анічичирк.

А вже через три дні після оприлюднення судом інформації про участь підозрюваного, чи то підозрюваних, у процесі – пропагандистський Russia Today повідомив, що у Москві нібито вбили фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха. І як доказ оприлюднили, начебто, листування близьких Цемаха. Проте, згодом повідомлення видалили. Потім дочка Цемаха заявила, що її батько живий і перебуває на окупованій території України.

Володимир Цемах

Крапки над «І» розставила російський адвокат Олена Кутьїна, яка заявила, що йдеться про Пулатова, і його захищатимуть двоє нідерландських адвокатів та один російський. Тобто містером Ікс виявився колишній підполковник збройних сил Росії з позивними “Гюрза” і “Халіф” Олег Пулатов, який, ймовірно, був причетний до перевезення та охорони установки “Бук”, займався організацією охорони району падіння уламків літака.

30 000 СТОРІНОК

У нідерландській юридичній фірмі Sjöcrona Van Stigt (SVS) Укрінформу підтвердили, що двоє адвокатів із Роттердама захищатимуть одного з підозрюваних у справі МН17 і співпрацюють з російською колегою Оленою Кутьїною. А от чи з’явиться на лаві підсудних сам Пулатов, сказати не можуть.

Баудевейн ван Ейк та Сабіна тен Дуссхате

“Так, це правда, що вони захищатимуть одного з чотирьох підозрюваних у справі MH17 Олега Пулатова. Чи буде він сам присутній – мені невідомо”, – сказав речник юридичної фірми Міртін ван Путтен.

Інтереси Олега Пулатова з нідерландської сторони представлятимуть 39-річна Сабіна тен Дуссхате та 57-річний Баудевейн ван Ейк.

"Ми чудово розуміємо, що ця справа – про жахливу авіакатастрофу, що сталася 2014 року, і вона викликала багато емоцій. Ми вважаємо, що дуже важливо підкреслити: ми з усією повагою будемо ставитися до цієї справи. 298 людей, серед них 196 нідерландців, загинули в результаті цієї катастрофи", – кажуть нідерландські адвокати.

Відповідаючи на запитання “Чому вирішили взятися за цю справу, який головний мотив?”, вони наголосили, що для верховенства права вкрай важливо, щоб кожен підозрюваний отримував юридичну допомогу. “Всі мають право на справедливий суд”, – заявили адвокати.

За словами Сабіни тен Дуссхате, перш ніж взятися за справу, вони мали бути певні, що їхній офіс впорається з такою великою справою, як МН17.

“Ми розуміємо, що файл, якого ми ще не отримали, – це близько 30 000 сторінок”, – зазначила вона.

Олег Пулатов

Разом із нідерландськими адвокатами, інтереси Пулатова представлятиме адвокат із Москви Олена Кутьїна з колегії “Ковлер і партнери”.

“Кутьїна не може діяти тут (у Нідерландах - ред.) від імені підозрюваного, але вона надає відповідну інформацію для його захисту”, – пояснив Баудевейн ван Ейк.

Зі свого боку Сабіна тен Дуссхате наголосила, що головне завдання – зробити все можливе для справедливого судового розгляду.

“Для нас, як адвокатів із кримінальних справ, надання юридичної допомоги підозрюваному – це величезне, професійне завдання”, – зазначила вона.

Нідерландські адвокати також додали, що попри те, що справа МН17 – це слухання не на один рік, вони не планують бути помітними в ЗМІ.

“Ми не збираємося часто виступати на токшоу”, – сказав Баудевейн ван Ейк.

ШОУ З РОСІЙСЬКИМ АДВОКАТОМ

Захисник Олега Пулатова, російський адвокат з Московської колегії адвокатів “Ковлер і партнери” Олена Кутьїна виявилася справжньою телезіркою. У чорній мантії на російських телеекранах вона допомагає пересічним росіянам вирішувати їхні складні проблеми. Дехто з глядачів навіть не здогадується, що насправді у телевізорі роль судді грає не професійна актриса, а справжній юрист.

В ефірі вона допомагає героям програми у таких складних питаннях, як, зокрема, розлучення, суперечки через майно та інше. Водночас, поза екраном, у реальності, Олена Кутьїна оприлюднила ім’я свого підзахисного, тобто Олега Пулатова. Хоча, хто знає, можливо – так було треба за сценарієм? А можливо й сам Пулатов виявив бажання долучитися до судового процесу лише задля того, щоб у його захисників з’явився доступ до матеріалів справи?

Олена Кутьїна

До слова, якщо звернути увагу на сайт “Ковлер і партнери”, то на сайті компанії зазначається, що їхні фахівці представляють інтереси співробітників центрального апарату МВС РФ і прокуратури РФ у різних інстанціях. Також клієнтами московської колегії є, зокрема, великі російські будівельні компанії, банки, IT компанії, мережі магазинів. Очолює колегію Олег Ковлер, син заслуженого юриста Російської Федерації Анатолія Ковлера – колишнього судді ЄСПЛ.

"Прокуратура Нідерландів вважає дуже важливим, щоб під час судового процесу всім сторонам було приділено достатньо уваги. Тож сподіваємось, що 9 березня 2020 року (початок слухань у судовому комплексі "Схіпхол" - ред.) усі підозрювані або, можливо, їхні адвокати будуть присутні", – зазначила в коментарі Укрінформу прес-секретар прокуратури Нідерландів Брехт ван де Мосдейк.

Присутність підозрюваних у суді називають малоймовірною, але це не завадить судовому процесу. І ще, хочеться сподіватися, що росіяни не намагатимуться перетворити розгляд справи МН17 на частину ТВ-шоу, хоча б із поваги до родичів загиблих рейсу МН17.

Ірина Драбок, Гаага