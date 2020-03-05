Справа МН17: експерти радять готуватися до юридичного і медійного протистояння з РФ

Напередодні першого судового засідання у Нідерландах у справі МН17 Україна має бути готова протистояти Росії юридично та інформаційно.

Про це зазначили учасники круглого столу в Укрінформі, організованого Благодійним Фондом "Акцент" і Громадською ініціативою "Бурштиновий шлях", повідомляє кореспондент агентства.

Про справу МН-17 говорили експерти в Укрінформі / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Зокрема, народний депутат України III-VI скликань Тарас Чорновіл переконаний, що уникнути судового процесу Росія вже не сподівається, бо не знає матеріалів слідства, і це її бентежить. Тому, за його словами, буде спроба вже навіть не дискредитувати, а дезорганізувати процес зсередини, взявши в ньому участь.

"Процес буде розтягнутим у часі, з перервами по кілька місяців і затягнеться на кілька років. Очевидно, за цей час напрацьовуватимуться матеріали юридичного і провокаційно-інформаційного характеру, які мали б розвалити процес зсередини. І ми побачимо дуже активну присутність російських юристів", - зазначає Чорновіл.

За словами ексдепутата, що за цих обставин особливо турбує те, що з шести українських прокурорів, які брали участь у слідчій групі щодо МН17 і підготували матеріали до суду, п'ятеро не потрапили в реформовану прокуратуру.

"Прямого удару це не завдасть, тому що напрацювання основних матеріалів у цій групі закінчили ще наприкінці літа. Їхнє відсторонення більше б’є по іміджу України, ніж по процесуальній активності… Кажуть, що надіслали туди інших прокурорів. Але об’єм матеріалів вимагає для ознайомлення рік часу, відтак наші прокурори будуть поза процесом. І це дискредитує Україну", - зазначив Чорновіл.

У свою чергу, політичний консультант Петро Охотін зауважив, що за 6 років Росії вдалося "заболтать" і навіть використати ситуацію на свою користь, активно залучаючи проєкти для поширення вигідної для неї інформації.

"Коли сталася ця ситуація, Росія хотіла показати безсуб’єктність України, і їй це певною мірою вдалося. А Україна не скористалася масовою культурою, щоб показати свою позицію щодо МН17. Росія ж створює... проєкти для вкидування своїх фейків постправди, наймає журналістів-колоборантів, які показують російську позицію", - зазначив Охотін.

Росія намагатиметься зняти з себе політичну відповідальність за цю трагедію і використовуватиме весь інформаційний простір навколо процесу, вкидаючи різноманітні фейки, вважає Олег Шро – редактор сайту PolitUA, політичний емігрант із РФ.

"Зверніть увагу як вони висвітлюють події навіть всередині країни – одна інформаційна агенція пише одне, а інша – зовсім протилежне. І часом навіть не розумієш, чи про одну й ту ж подію йдеться, чи зовсім про різні. В такому ж ключі вони й діятимуть. До того ж у них залучено низку майданчиків у Європі, США, Канаді, є дуже великий латиноамериканський пул", - зазначає експерт.

Як повідомлялося, перше судове засідання у справі МН17 відбудеться 9 березня у Нідерландах, де слідство має низку звинувачених та свідків.