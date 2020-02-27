Треба оприлюднити докази, аби покласти край російським фейкам щодо МН17 - Волкер

Україна разом із західними партнерами може ефективно протистояти спробам РФ дискредитувати міжнародне розслідування по справі збитого авіарейсу MH17, зібравши й представивши широко у ЗМІ беззаперечні докази того, що було насправді.

Це підкреслив у ексклюзивному інтерв'ю Укрінформу колишній спеціальний представник США в переговорах по Україні Курт Волкер.

"Що могла би ще зробити Україна, на мою думку, це скомпілювати й надати беззаперечні матеріали, засновані на фактах, які демонструватимуть те, що відбувалося в той час у тому місці. І це має робитися в дуже тісній взаємодії із західними урядами через медіа, щоби зберігалася об'єктивна думка про те, що сталося насправді", - зазначив Волкер.

Таким чином він прокоментував поширення підконтрольними Кремлю російськими медіа інформації про начебто проведене "журналістське розслідування" щодо MH17. У ньому був представлений сумнівний документ від нібито нідерландської розвідки щодо відсутності виявлених систем "Бук" у районі падіння літака під час інциденту.

Перші судові слухання у справі MH17 мають розпочатися 9 березня у судовому комплексі "Схіпхол", розташованому за кілька кілометрів від однойменного аеропорту.