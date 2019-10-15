Для справи MH17 у Нідерландах на рік зарезервували судовий комплекс “Схіпхол”

Справу МН17 у Нідерландах слухатимуть у судовому комплексі “Схіпхол”, який зарезервували з березня 2020 року.

Про це йдеться в пресрелізі суду, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Судовий комплекс “Схіпхол” зарезервовано з 9-го до 13 березня, з 23-го до 27 березня, з 8 червня до 3 липня, з 31 серпня до 13 листопада 2020 року та з 1 лютого до 26 березня 2021 року.

Це гарантуватиме, що комплекс не використовуватимуть для розгляду інших справ.

Комплекс "Схіпхол", розташований за кілька кілометрів від однойменного аеропорту, може вмістити близько тисячі осіб. Це будівля суворого режиму з посиленими заходами безпеки.

Таким чином, слухання стартують 9 березня 2020 року. У перші дні процесу справу по суті не розглядатимуть - спочатку мають заслухати сторони та почути відповіді на низку запитань. Зокрема, хто прибув, чи є серед них підозрювані, хто з родичів загиблих хоче взяти слово в суді тощо.

Як повідомляв Укрінформ, справу МН17 слухатимуть троє суддів: Гендрік Стейнгаюс (головуватиме на процесі), Дагмар Костер і Гелен Керстенс-Фокенс. Крім того, призначено резервного суддю, його звуть Даан Гласс. Відомо, що до початку процесу мають призначити ще одного резервного суддю. Якщо виникне потреба замінити когось із основної трійки, наприклад, у разі хвороби, вони забезпечать безперервний розгляд справи.

Як відомо, 19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) назвала імена чотирьох причетних до катастрофи МН17. Це Леонід Харченко – українець, який воював на боці "ДНР"; Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генштабу збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР", саме його вважають організатором бойового застосування установки "Бук"; Олег Пулатов - підполковник запасу РФ, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків літака; Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група встановила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.