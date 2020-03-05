Данілов розповів, як Україна підготувалась до коронавірусу

В Україні підготувалися до коронавірусу і відслідковують ситуацію з його поширенням у світі.

Про це сказав в інтервʼю Українському радіо секретар РНБО Олексій Данілов

"Ми прогнозували, що Україну ця хвороба/коронавірус/ не мине і ми підготувалися. У нас зараз підготовлено понад 12 000 ліжок саме в інфекційних відділеннях. У нас є фахівці, лікарі, які до цього готові. Повністю прописана процедура, як має проводитися лікування у разі виявлення хвороби", - сказав Данілов

Він додав, що робота з геоінформаційними системами дає можливість відстежувати будь-яку ситуацію, яка відбувається у світі, щодо будь-яких подій.

"З коронавірусом ми також розуміємо, у яких країнах світу це відбувається, більше того, у яких містах, розуміємо середній вік населення, який хворіє на коронавірус, розуміємо, які люди, на превеликий жаль, помирають від нього. Переважна більшість – це люди літнього віку – 80-85+. Люди, які отримали щеплення від кору, майже не хворіють. Коли ми маємо понад 90 000 людей, які захворіли на коронавірус, дослідники бачать, що це за люди і як це відбувається", - сказав секретар РНБО.

За його словами, вакцини ще немає, але нею займаються найкращі дослідники, тому ми вважаємо, що найближчим часом її створять.

"Наші вчені також спілкуються з головними науковими центрами", - наголосив Данілов.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 5 березня 2020 року було зареєстровано 95 416 випадків захворювання Covid-19, з них 3285 закінчились смертю, у той же час 53 278 (55,6%) осіб одужали, за межами Китаю зафіксовано 14 850 випадків у 75 країнах світу, в Україні зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випадок Covid-19.