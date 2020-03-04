Венедіктова у Раді розповіла про діяльність ДБР за два місяці

Тимчасова виконувачка обов’язків директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова поінформувала у Верховній Раді про результати діяльності ДБР за час її керівництва відомством.

Свій звіт Венедіктова представила на позачерговому засіданні парламенту в середу, 4 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У провадженні 16,5 тисяч справ. За 2 місяці цього року вручено 545 повідомлень про підозру, затримано 65 осіб, скеровані до суду 425 кримінальних впроваджень", - сказала т.в.о. директора ДБР.

Венедіктова додала, що "лише цифри та факти не мають жодного значення, поки злочинці не знаходяться у в'язниці, а гроші, одержані злочинним шляхом, не повернуті потерпілим чи відшкодовані в бюджет держави".

Для цього, за словами Венедіктової, необхідна злагоджена робота правоохоронної системи і системи правосуддя.

Зокрема, як зазначила керівниця ДБР, перешкоджає поставленій меті визначення підслідності ДБР, вона перетинається з підслідністю НАБУ.

"У низці випадків це не просто дублювання функцій, а передача справ з одного органу в інший на будь-якій стадії і в рандомному порядку. Без встановлення альтернативної підслідності ДБР буде займатися лише корупцією на нижчій ланці і на середній. По-друге, відсутність процедури заочного засудження особи, що ускладнює притягнення до відповідальності осіб, які переховуються за межами держави або на окупованих територіях", - зазначила Венедіктова.

Крім того, за словами Венедіктової, надмірно бюрократизована процедура під час досудового розслідування і необхідність узгодження слідчим майже кожної своєї дії з прокурором також заважають ефективності роботи.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 27 грудня 2019 року призначив Венедіктову тимчасово виконуючим обов'язки директора замість Романа Труби.