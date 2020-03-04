Ситник: Детективи НАБУ зробили більше, ніж тисячі слідчих до створення бюро

Ситник: Детективи НАБУ зробили більше, ніж тисячі слідчих до створення бюро

Укрінформ
Детективи Національного антикорупційного бюро України за час його існування зробили більше, ніж тисячі слідчих до створення НАБУ.

Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник під час звіту у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"240 детективів антикорупційного бюро за період його існування зробили більше, ніж тисячі слідчих перед цим. Я не буду довго говорити про цифри - просто назву кілька: якщо ми говоримо про те, що ніхто не сидить за ґратами, то на сьогодні у провадженні Антикорупційного суду 438 обвинувачень. Це топ-посадовці, учасники злочинних організацій у сфері енергетики, сферах державного сектору економіки. 700 високопосадовців уже притягнуті до відповідальності. Серед них - міністри, керівники правоохоронних органів, керівники державних органів, понад десять суддів. Збитки, які встановлені по справі, яка зараз перевіряється, становлять 230 млрд грн. Половина з цієї суми - це сума, яка була виведена з Приватбанку", - зазначив Ситник.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-