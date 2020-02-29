Серед затриманих ДБР у лютому — найбільше працівників поліції

У лютому слідчі Державного бюро розслідувань затримали 37 осіб. За той же час вони повідомили про підозру 257 особам. До суду скеровано 207 обвинувальних актів.

Про це йдеться у звіті про роботу ДБР за лютий 2020 року, розміщеному на сайті Бюро.

Серед затриманих — найбільше працівників Національної поліції України — 19. Решта – працівники ДПС (3), по 2 – прикордонники, працівники ДСНС, військовослужбовці, 1 – працівник СБУ та митник, 7 – інших суб’єктів.

Серед затриманих, зокрема, посадовець Секретаріату Кабміну, який вимагав від представника суб’єкта підприємницької діяльності 2,5 млн грн. «Відкат» призначався за підписання актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт та відкликання судових позовів до підрядника. Керівника Управління затримано безпосередньо під час одержання ним 2 млн грн.

ДБР також затримало керівника слідчого підрозділу поліції, який вимагав 250 000 грн за закриття справи, посадовця ГУ ДФС — той оцінив свої «послуги» в закритті справи у 20 000 доларів, та директора держпідприємства - вимагав 550 000 грн хабаря.

Серед 257-ми осіб, кому повідомили про підозру, більш ніж половина – військовослужбовці. Далі йдуть працівники поліції - 48, 12 – працівники Державної кримінально-виконавчої служби, 9 – митники, 8 – прикордонники, 6 – податківці тощо.

Зокрема: народний депутат України VIII скликання отримав підозру у перешкоджанні роботі журналіста; експосадовець ПАТ «НАК «Нафтогаз України» - у збитках, заподіяних державі в розмірі 284 млн грн; окупаційні прокурори» Криму - у державній зраді.

У лютому слідчі ДБР скерували до суду 207 обвинувальних актів. З них: 145 – відносно військовослужбовців, 33 – поліцейських. Серед обвинувачених фігурують також працівники Держмитслужби, прикордонники, працівники Державної міграційної служби, СБУ, податківці та інше.

Серед резонансних - справа 8 посадовців лісгоспу, які допустили незаконні рубки понад 18 тисяч дерев цінних порід на території державного підприємства «Жовтневе лісове господарство». Внаслідок їхніх дій держава зазнала збитків на 98 мільйонів гривень.

Обвинувачення висунуте також поліцейському та його пособникам за організацію вбивства на замовлення представника етнічної діаспори. Поліцейський оцінив життя людини в 4 тисячі доларів США і знайшов кілера.

Слідчі ДБР залучили «кілера» до конфіденційного співробітництва та імітували смерть потерпілого. Організатору показали фотографію нібито вбитої людини і він передав виконавцю першу частину грошей – 2 тисячі доларів США, після чого поліцейського та посередника одразу було затримано.