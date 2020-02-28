ДБР перевіряє, як затриманий зміг пронести в одеський суд гранату

Держбюро розслідувань розпочало досудове розслідування у зв'язку з випадком у Приморському суді Одеси, де затриманий погрожував присутнім гранатою.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Наразі проводяться першочергові слідчі дії щодо причетності працівників поліції до скоєння обвинуваченим вказаних дій та наявності у нього заборонених предметів (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 28 січня чоловік, який був доправлений до суду для продовження йому запобіжного заходу, дістав у судовій залі предмет, схожий на бойову гранату Ф-1, та погрожував присутнім.

Поліція ввела у дію спеціальні оперативні плани “Заручник” та “Грім”. Чоловіка затримали уповноважені службові особи Головного управління Національної поліції в Одеській області.

За попередніми даними, затриманий погрожував муляжем бойової гранати Ф-1.