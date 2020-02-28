“Граната” і заручники у суді: одеська поліція розповіла про інцидент

“Граната” і заручники у суді: одеська поліція розповіла про інцидент

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Укрінформ
Затриманий, який погрожував підірвати зал Приморського суду, після перемовин з керівником Головного управління Нацполіції в Одеській області Олегом Бехом віддав предмет схожий на гранату.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Одеській області.

“До Портофранківського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що один з залів засідання в Приморському суді заміновано. На місце події направлені вибухотехніки, слідчо-оперативна група, кінологи та працівники ДСНС. Проводяться заходи щодо евакуації персоналу та відвідувачів. О 12:40 введено спеціальний оперативний план "Заручник". У одного із затриманих, доставлених на засідання суду, при собі виявився предмет, схожий на гранату. Керівник ГУНП Олег Бех особисто провів перемовини з чоловіком. Небезпечний предмет вилучено”, - йдеться в повідомленні.

Згідно відеозапису, розповсюдженому 28 лютого в Youtube, підсудний заявив: «Я звідси взагалі не вийду, або вийду в пластиковому мішку... Я буду далі розмовляти тільки з прокурором області. Я вимагаю справедливого суду і покарання осіб, винних у допущенні того, що тут відбувається».

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Однак за даними місцевих ЗМІ, граната виявилася муляжем.

Як раніше повідомляв Укрінформ, у приміщенні Приморського районного суду Одеси обвинувачений погрожує гранатою учасникам судового засідання. В заручниках у нього опинилися судді Приморського районного суду міста Одеси Віктор Іванов та В'ячеслав Бондар. У Вищій раді правосуддя поінформували, що наразі до суду прибула група швидкого реагування Нацполіції.

Обвинувачуваному інкримінують скоєння злочину за ознаками ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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