“Граната” і заручники у суді: одеська поліція розповіла про інцидент
Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
“До Портофранківського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що один з залів засідання в Приморському суді заміновано. На місце події направлені вибухотехніки, слідчо-оперативна група, кінологи та працівники ДСНС. Проводяться заходи щодо евакуації персоналу та відвідувачів. О 12:40 введено спеціальний оперативний план "Заручник". У одного із затриманих, доставлених на засідання суду, при собі виявився предмет, схожий на гранату. Керівник ГУНП Олег Бех особисто провів перемовини з чоловіком. Небезпечний предмет вилучено”, - йдеться в повідомленні.
Згідно відеозапису, розповсюдженому 28 лютого в Youtube, підсудний заявив: «Я звідси взагалі не вийду, або вийду в пластиковому мішку... Я буду далі розмовляти тільки з прокурором області. Я вимагаю справедливого суду і покарання осіб, винних у допущенні того, що тут відбувається».
Однак за даними місцевих ЗМІ, граната виявилася муляжем.
Як раніше повідомляв Укрінформ, у приміщенні Приморського районного суду Одеси обвинувачений погрожує гранатою учасникам судового засідання. В заручниках у нього опинилися судді Приморського районного суду міста Одеси Віктор Іванов та В'ячеслав Бондар. У Вищій раді правосуддя поінформували, що наразі до суду прибула група швидкого реагування Нацполіції.
Обвинувачуваному інкримінують скоєння злочину за ознаками ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.