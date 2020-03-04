Зниження цін на газ: Зеленський каже, що уряд провалив комунікаційну кампанію

Уряд провалив комунікаційну кампанію стосовно зниження цін на газ.

Про це на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради сказав президент України Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми дійсно підписали контракт на транзит газу. Ми зустріли зиму з рекордними запасами у сховищах, знизили ціну на газ для нашого населення, сьогодні вона на 35% нижча ніж минулого року, і найнижча за останні 4 роки. Але люди заплуталися через хаос з платіжками у січні і лютому. Десь вони стали меншими, десь — ні, комусь нарахували абонплату за доставку газу на кілька місяців вперед. Десь прорахували тим, хто взагалі цим газом не користується. Я гадаю, що уряд провалив роз’яснювальну кампанію, комунікацію і роботу з місцевою владою для того, щоб люди в усіх регіонах відчули дійсно на собі зменшення платіжки за тепло”, - сказав Зеленський.

Також він згадав про концепцію заробітних плат у Кабміні, а також тих, що отримують члени наглядових рад, і які, на його думку, також необхідно зменшувати.

“Вона (концепція — ред.) переглянута. Це правда, виплати знижені, але є питання щодо зарплат і премій багатьох членів наглядових рад”, - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що сьогоднішні виплати членам наглядових рад неможливі, “коли 10 млн громадян живуть на межі бідності”.

При цьому він подякував міжнародним партнерам України та відзначив їх внесок в питання боротьби з корупцією, але зауважив, що громадяни України в наглядових радах наших підприємств "почувають себе національною меншиною".

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента ВР розглядає питання про Кабінет міністрів. Депутати вже підтримали відставку Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, який напередодні подав відповідну заяву. Відставка Прем’єр-міністра означає автоматичну відставку всього складу уряду.