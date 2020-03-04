Парламент звільнив Гончарука з посади Прем’єра

Верховна Рада України звільнила Олексія Гончарука з посади Прем’єр-міністра.

Парламент звільнив Гончарука / Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ

Відповідний проєкт постанови підтримали 353 депутати на позачерговому засіданні парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Після голосування Гончарук та весь склад Кабміну залишили сесійну залу Верховної Ради.

Напередодні Гончарук подав до Ради свою заяву про відставку.

На місце Гончарука планується призначити чинного віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля.

Гончарук був обраний Прем'єр-міністром 29 серпня 2019 року. До цього він очолював аналітичну організацію "Офіс ефективного регулювання" (BRDO).

Верховна Рада 4 жовтня 2019 року затвердила Програму діяльності уряду, запропоновану Гончаруком. Згідно із законом про Кабмін, після затвердження програми діяльності парламент 12 місяців не може розглядати питання про відповідальність уряду і звільнити його. Звільнення можливе лише у разі, якщо Прем'єр-міністр сам напише заяву про звільнення.

Фото: Едуард Крижанівський