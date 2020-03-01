Поліція попереджає про нову схему шахрайства за допомогою SIM-картки

Шахрай обманом отримав від мешканки Тернополя дані, які дають змогу перереєструвати SIM-картку та, отримавши доступ до мобільного банкінгу, зняли з банківської карти жінки усі доступні кошти.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

За словами жінки, до неї зателефонував невідомий і назвався представником одного з телефонних операторів. Повідомив, що на лінії ведуться роботи, і можливі збої. Щоб SIM-картка у ході робіт не заблокувалася, додзвонювач попросив назвати три останніх номери, куди дзвонили, і три — звідки.

За деякий час SIM-картка жінки перестала працювати. Вона нічого не запідозрила, оскільки вірила, що тривають ремонтні роботи. Згодом вона пішла в сервісний центр мобільного оператора і з'ясувала, що картка заблокована, а “власник” отримав дублікат. Окрім цього, з її банківської кредитної картки щезло майже 13 тисяч гривень.

Про шахрайство жінка повідомила у поліцію. У ході слідчо-оперативних заходів з’ясувалося, що зловмисник, дізнавшись останні набрані номери та номери додзвонювачів, переоформив на себе SIM-картку потерпілої. Після цього шахрай отримав доступ до банківського мобільного додатку і зняв усі доступні кошти.

Правоохоронці розшукують шахрая і звертаються до мешканців міста та області не повідомляти жодної інформації невідомим особам.

У поліції нагадують, що в разі крадіжки грошей з рахунків ні банк, ні оператор не зобов’язані забезпечувати безпеку такого доступу або компенсувати збитки.

Щоб убезпечити своїх абонентів, оператори радять свою SIM-картку прив'язати до паспортних даних. В цьому випадку під час її заміни абонент повинен буде пред’явити паспорт.

"Це зробить практично неможливою шахрайську схему з перереєстрацією SIM-картки", - підкреслили в поліції.