Нацкомісія попереджає про шахраїв з неіснуючого "Українського народного банку"

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) попереджає про діяльність неіснуючого "Українського народного банку", який називає себе "інвестиційним проєктом" та пропонує інвестувати в акції.

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

"В рамках моніторингу сумнівних фінансових проектів ("скампроєкти"), які обіцяють українцям швидкий і гарантований дохід, Комісія звертає увагу споживачів фінансових послуг на те, що останнім часом в мережі Інтернет і соціальних мережах стрімко розповсюджується пропозиція інвестувати в акції неіснуючого "Українського народного банку", який називає себе "інвестиційний проєкт", - йдеться в повідомленні.

У той же час у Державному реєстрі банків, який ведеться Національним банком України і містить відомості про державну реєстрацію усіх банків, відсутня інформація про "Український народний банк". Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність", банком може називатися лише юридична особа, яка має банківську ліцензію і відомості про яку внесені до Державного реєстру банків.

Так само у Державному реєстрі випусків цінних паперів, який ведеться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку і містить відомості щодо усіх зареєстрованих випусків цінних паперів, відсутня інформація про реєстрацію випуску акцій емітенту з таким найменуванням. При спробі придбати акції зазначеного проєкту через його вебсайт, користувачу пропонуються три варіанти оплати за акції: Money Storage, Perfect Money та оплата у криптовалюті Bitcoin. Функція оплати банківською картою нібито передбачена, але не працює. Доступні користувачу варіанти оплати є електронними гаманцями, платежі через які практично не можливо відслідкувати та встановити куди були переведені кошти клієнта.

На вебсайті проєкту відсутня будь-яка правова інформація щодо юридичної особи та підстав надання нею інвестиційних послуг. У особистому кабінеті користувача є посилання на такі розділи як Документи, Контакти компанії, Умови користування, Політика конфіденційності, але всі вони не працюють.

Комісія вбачає, що інформація розміщена на сайті вищезазначеного банку є шахрайством, несе загрозу введення в оману громадян, створює ризики втрати ними коштів через фінансову та інвестиційну необізнаність. Інформація про потенційно протиправну діяльність на території нашої країни направлена у правоохоронні органи України.